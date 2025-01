PEC do 6×1 pode ser protocolada em fevereiro, após recesso parlamentar

A PEC que alteraria o regime trabalhista acabando com a escala 6×1, deve ser protocolada pela líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Erika Hilton, assim que o Congresso voltar do recesso, em fevereiro.

A proposta conta com apoio de siglas de esquerda e de centro e já tem as assinaturas necessárias para tramitar na Casa Legislativa

À CNN, Érika afirmou que a proposta foi discutida nos últimos dias com vereadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. “Com o fim do recesso parlamentar, pretendo protocolar o texto e procurar, sim, o presidente [da Câmara]”, disse.

A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 1º de fevereiro. O favorito é o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB).

A líder do PSOL também aguarda a definição do deputado federal que irá relatar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para se reunir com ele e está disposta a discutir a possibilidade de um meio termo, com uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga.

