Pelo menos quatro partidos têm liderança confirmada na Câmara da Capital

Alguns partidos que possuem mais de um vereador eleito para compor a Câmara Municipal nesta 12ª Legislatura, já têm suas lideranças definidas, como é o caso do Avante, PP, Republicanos e Podemos. Outros parlamentares ainda discutem quem serão os líderes.

Pelo partido da prefeita, Adriane Lopes, o líder será o vereador reeleito, Professor Riverton. “Nós, enquanto líderes, principalmente de bancada, sempre buscamos a harmonia e o consenso dos pares e do bem comum, para ajudar o presidente, ajudar a prefeita, na celeridade dos projetos, na boa harmonia para que Campo Grande continue avançando cada vez mais”.

No Avante, Wilson Lands conduzirá a liderança. "Vou levar essa liderança com muita responsabilidade pautado na defesa do povo de Campo Grande defendendo projetos complexos para o desenvolvimento e industrialização da nossa cidade".

O Podemos elegeu dois vereadores, com Ronilço Guerreiro na 3ª Secretaria, Clodoilson Pires, ficará com a liderança. O mesmo acontece com o Republicanos, que tem Neto Santos como 3° vice-presidente da Casa, e automaticamente a liderança passa a ser de Herculano Borges.

Na maior bancada da Casa de Leis, o PSDB terá que escolher entre o Dr. Vitor Rocha, Professor Juari, Flavio Cabo Almi e Silvio Pitu. Os parlamentares devem se reunir nessa semana para conversar sobre o assunto.

No PL, a decisão é entre o ex-deputado estadual Rafael Tavares e Ana Portela. Eles também devem discutir o assunto em reunião nesta semana.

Pelo União Brasil, dois vereadores também devem definir o escolhido, entre o veterano Veterinário Francisco e o novato Fábio Rocha.

O PT tem os vereadores Landmark e Jean Ferreira para indicar, já que Luiza Ribeiro está na Mesa Diretora (2ª Secretaria). Procurados pela reportagem, nenhum dos vereadores respondeu sobre quem será o líder.

