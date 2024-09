Pesquisa Quaest mostra Rose e Beto em empate técnico

A Pesquisa Quaest/TV Morena mostra o avanço do candidato Beto Pereira (PSDB), que saltou para 25%, mais 10 pontos percentuais (p.p.), e está no limite do empate técnico com Rose Modesto (União), que oscilou de 33% para 31% (menos 2 p.p.).

Já a prefeita Adriane Lopes (PP), que intensificou sua campanha nos últimos dias, subiu de 14% para 16% (mais 2 p.p.), e está mais distante da disputa entre o tucano e a candidata do União Brasil.

Camila Jara (PT) está com 8%, e abaixo dela os outros candidatos tem desempenho inexpressivo, e apenas Beto Figueiró (Novo) consegue fazer 1%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitral (TSE) no nº MS-08123/2024, ouviu 852 eleitores, de 16 anos ou mais, entre os dias 14 a 16 de setembro. Ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

