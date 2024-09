Pesquisa Ranking mostra Rose e Beto liderando

Uma nova pesquisa, agora do Instituto Ranking realizada entre os dias 15 e 20 de setembro com 2 mil moradores com 16 anos ou mais, sondou as intenções de votos para a Prefeitura de Campo Grande, e conforme o levantamento, Rose Modesto (União Brasil) e Beto Pereira (PSDB), mais uma vez lideram a lista em dois cenários.

No levantamento estimulado, a liderança é de Rose Modesto, com 31%, seguida por Beto Pereira, com 26%, uma diferença de 5% entre os candidatos. Adriane Lopes (PP) fecha a lista dos três preferidos com 17% das intenções de votos. Mais atrás estão Camila Jara, com 8%, Beto Figueiró, com 2% e Ubirajara Martins, com 0,5%, seguido por Luso Queiroz e Jorge Martins que aparecem com 0,3% e 0,2%, respectivamente. Confira o quadro:



Espontânea

Na espontânea, Rose Modesto (União Brasil) ainda aparece na frente, com 18% das intenções de votos, seguida pelo deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 15%, e a atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 10%. Mantendo o 4° lugar, Camila Jara aparece com 5%, o advogado Beto Figueiró (Novo), com 1,4%, Ubirajara Martins (DC), Luso Queiroz (PSOL), com 0,3%, e Jorge Batista (PRO), com 0,1%

Rejeição

Adriane Lopes é a líder na pesquisa de rejeição estimulada com 21,4%, seguida por Camila Jara, com 14,8%. Depois aparecem Beto Figueiró, com 9,2%, Ubirajara Martins, com 8,6%, Luso Queiroz, com 8% e Jorge Batista em 7,60%. Rose e Beto além de liderarem a corrida, têm também as menores rejeições, sendo que o deputado federal fica com 7.40% e a candidata do União Brasil com 6,80%.

A pesquisa possui um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2,2% para mais ou para menos. O levantamento é registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº :MS-09361/2024.

