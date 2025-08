Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais um “placar atualizado” sobre o posicionamento dos senadores em relação ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo os dados coletados do site votossenadores.com.br, criado em 2024 por opositores do ministro, 34 senadores já se manifestaram a favor do impeachment, 19 são contrários e outros 28 permanecem indefinidos.

Para que o pedido seja aprovado, é necessário o voto favorável de 54 senadores, número que corresponde a dois terços do plenário da Casa.

Alexandre de Moraes é alvo de processos relacionados à suposta tentativa de golpe promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às investigações sobre os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A pressão política em torno do ministro se intensificou após ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky, que o impede de realizar transações financeiras com instituições norte-americanas.

Nikolas Ferreira tem desempenhado papel central nas manifestações organizadas contra Moraes.

Neste último domingo (3), o parlamentar foi um dos principais convocadores do ato nacional em defesa do impeachment do ministro do STF.

Em suas redes sociais, Ferreira destacou pautas como a anistia, a limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal e o reforço à ampla defesa e à liberdade de expressão.

O deputado participou das manifestações em Belo Horizonte, pela manhã, e em São Paulo, na Avenida Paulista, à tarde, como forma de intensificar a pressão política contra o ministro e o governo federal.

Senadores favoráveis ao impeachment

Entre os senadores que já declararam apoio ao pedido de afastamento de Moraes estão nomes como Alan Rick (UNIÃO–AC), Flávio Bolsonaro (PL–RJ), Sergio Moro (UNIÃO–PR), Marcos do Val (PODEMOS–ES) e Damares Alves (REPUBLICANOS–DF), entre outros.

Senadores contrários ao impeachment

Na oposição, os senadores Rodrigo Pacheco (PSD–MG), Humberto Costa (PT–PE), Randolfe Rodrigues (PT–AP), Leila Barros (PDT–DF) e Jaques Wagner (PT–BA) estão entre os que rejeitam o pedido de afastamento do ministro.

Votos indefinidos

Ainda estão em aberto 28 votos, entre eles os de Renan Calheiros (MDB–AL), Romário (PL–RJ), Soraya Thronicke (PODEMOS–MS), Sérgio Petecão (PSD–AC) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB), que ainda não definiram posição sobre o impeachment.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também