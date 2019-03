População de Miranda avalia Marlene Bossay como regular

O instituto Ranking concluiu mais uma pesquisa, desta vez realizada na cidade de Miranda. Foram coletadas respostas de 300 entrevistados sobre os quesitos de a administração pública, desenvolvimento de áreas básicas e intenções de votos para 2020.

Em relação à atual administração da prefeita Marlene Bossay, ficou entre 28,66% como ótima/boa, 35,33% regular, 20,33% ruim/péssima e 15,68% não souberam responder.

Na questão dos maiores problemas da cidade, o quesito emprego teve a maior porcentagem, 55,66% na falta de emprego, depois a saúde com 49,66%, segurança 38%, administração 35,66%, a educação 29%, pavimentação e limpeza urbana 26,33%, infraestrutura 24%, falta de lazer 18,66%.

Já na intenção de votos de maneira espontânea para o cargo de prefeito, os moradores indicam Gerson Prata com 10,66%, a atual prefeita Marlene Bossay recebeu 5% das intenções de votos, Juliana Almeida recebeu 4,33%, Sidnei Barbosa 4%, brancos/nulos/indecisos 73,01% e 3% para outros candidatos.

O instituto perguntou quem a população "não votaria de jeito nenhum" para prefeito de Miranda na eleição de 2020. Na rejeição, Juliana Almeida lidera com 19,33% dos votos, Diogo Bossay tem 9,66%, Sidnei Barbosa está 6,33%, Kátia Rôas com 5,66% e Gerson Prata teve 4%. Na soma total, brancos, nulos e indecisos estão com os maiores números, 55,02%.

Deixe seu Comentário

Leia Também