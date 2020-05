Por meio de nota, Marun agradece nomeação feita por Bolsonaro

O ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão Teme, Carlos Marun, emitiu um nota neste sábado (16), para agradecer a recondução a membro do Conselho da Itaipu Nacional, decretada pelo presidente Jair Bolsonaro. Marun havia sido impedido de permanecer no cargo devido a uma medida judicial, porém ela foi derrubada no fim do ano passado.

O mandato de Marun vai até 2024 e o salário mensal é de R$ 27 mil. A nomeação é mais um aceno de Bolsonaro ao grupo de congressistas chamado “centrão”. Na nota, Marun diz que o presidente reconheceu o bom trabalho desempenhado por ele na empresa multinacional, como diretor executivo.

“Em relação a decisão do Presidente Bolsonaro de me manter no exercício da função de membro do Conselho de Administração de Itaipú Binacional, a vejo como um reconhecimento ao bom trabalho que venho executando em apoio a excelente gestão desenvolvida pela Diretoria Executiva na condução dos destinos da empresa. A vejo também como um reconhecimento por parte do Sr Presidente da importância de fato de Mato Grosso do Sul manter um dos seus como parte das altas decisões tomadas pela empresa, neste momento em que a Binacional realiza importantes investimentos estratégicos em nosso Estado, em especial a Ponte Bioceânica”, diz o ex-ministro.

E complementa a nota dizendo que “Assim sendo, agradeço ao Sr Presidente a confiança em mim depositada ao tempo em que reafirmo o meu compromisso de manter a minha experiência e a minha disposição a serviço dos interesses do Brasil, do Paraguai, de Itaipú Binacional e do Mato Grosso do Sul”, finalizou.

