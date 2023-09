Pré-candidatas do PT à Prefeitura fazem projeto por 'Movimento Coletivo'

Durante a Plenária Municipal do PT, em Campo Grande realizada no sábado (23), as quatro pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores que haviam colocado o nome à disposição para disputar a prefeitura, anunciaram um compromisso conjunto para a construção de uma Capital mais justa.



Bartolina Ramalho, Camila Jara, Eugênia Portela e Giselle Marques, ao lado da vereadora Luiza Ribeiro e da deputada estadual Gleice Jane e de todas as mulheres que participavam do evento, assumiram o protagonismo e lançaram um movimento de transformação política que visa atender às necessidades e aspirações de todos os setores da sociedade.





Durante seu discurso, a deputada federal Camila Jara afirmou que o projeto é de construir uma Campo Grande dos campo-grandenses e para os campo-grandenses. “Não existe um projeto do PT para a Capital que não passe por ouvir a população. O Partido dos Trabalhadores, em conjunto com a Federação Brasil da Esperança, vai fazer em Campo Grande o que estamos fazendo no Brasil: crescer juntos sem deixar ninguém para trás”, afirmou.



A união das quatro pré-candidatas representa um marco na política local. O nome da representante desse projeto será anunciado no dia 5 de outubro pelo Partido.

