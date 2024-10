Presidente da CPI das apostas disse que Deolane deve depor dia 30

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportiva do Senado Federal, conhecida como CPI das apostas, afirmou nesta terça-feira (15) que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra deve depor dia 30 deste mês.

Deolane, que é investigada por suspeita de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro operado pela empresa Esportes da Sorte, já chegou a ser presa durante a operação que investiga a situação, mas atualmente responde em liberdade.

Além da advogada, o jogador de futebol Lucas Paquetá vai depor por videoconferência um dia antes dela, em 29 de outubro. Ele foi denunciado por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas no Campeonato Inglês, onde joga.

O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado por envolvimento no esquema e também foi convocado a depor na comissão.

