PolÃ­tica

Presidentes da CCJR e ComissÃ£o de SaÃºde sÃ£o reconduzidos na Assembleia

Pedro Caravina segue no comando da comissÃ£o de ConstituiÃ§Ã£o e Lucas de Lima Ã© reconduzido na SaÃºde

04 marÃ§o 2026 - 09h22Sarah Chaves
Parte dos deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Parte dos deputados que integram a ComissÃ£o de ConstituiÃ§Ã£o, JustiÃ§a e RedaÃ§Ã£o   (Luciana Nassar)

Foi definida a presidência de duas importantes comissões da Assembleia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) continua sob liderança de Pedro Caravina (PSDB) e Lucas de Lima foi reconduzido no comando da Comissão de Saúde, conforme ata das eleições publicadas no Diário Oficial da Casa.

No encontro para escolha da Comissão de Saúde foi eleito para a vice-presidência, o deputado Caravina. Também compõem o grupo os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Junior Mochi (MDB) e Lia Nogueira (PSDB).

A eleição para definir os nomes da CCJR foi realizada na terça-feira da semana passada, dia 24. O vice-presidente será o deputado Junior Mochi. Integram também a comissão os deputados Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB) e, agora, o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que ocupou a vaga do deputado Neno Razuk (PL).

De acordo com o Regimento Interno (Resolução 65/2008), a CCJR deve analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da ALEMS. Também analisa propostas de emendas à Constituição Estadual, entre outras atribuições.

Já a Comissão de Saúde analisa os assuntos relativos à saúde pública em geral; organização institucional da saúde pública; gestão de pessoal das categorias de trabalhadores envolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS) e os assuntos relativos ao financiamento das políticas de saúde; e o próprio Sistema Único de Saúde, em âmbito estadual.

 

