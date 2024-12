Proposta de Paulo Corrêa irá ampliar serviços digitais a população rural

Com o objetivo de facilitar e ampliar do acesso a serviços públicos essenciais para a população rural, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), propôs a criação do Endereçamento Rural Digital (ERD), em Mato Grosso do Sul. O projeto apresentado na terça-feira (10), será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis.

Através dessa ferramenta a população terá melhor acesso a serviços como transporte escolar, saúde e segurança.

A proposta também visa promover a identificação georreferenciada das propriedades rurais, utilizando tecnologia de geolocalização e QR Code, mapeamento de vias e logradouros rurais. O Endereçamento Rural Digital (ERD) se assemelha a outra iniciativa já usada no estado. “A nível estadual, destaca-se o excelente trabalho realizado pela Polícia Militar por meio do Programa ‘Campo Mais Seguro’. Essa iniciativa, conduzida pela Patrulha Rural, monitora as propriedades rurais utilizando fotos, aplicativos de georreferenciamento e coordenadas geográficas,” afirmou o parlamentar.

