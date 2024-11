PT irá apoiar candidatura de Alcolumbre no Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE), em entrevista ao portal Congresso em Foco, afirmou que a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado irá apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no comando da Casa.

O anuncio, no entanto, só deve ocorrer na próxima semana, no Palácio do Planalto.

Durante entrevista, Humberto Costa afirmou que, após conversas de Alcolumbre com membros do PT sobre apoio, o partido decidiu que irá apoiar a candidatura, mas que, nos bastidores, negocia um cargo na Mesa ou em comissões de importância.

“Lógico que pelo fato de o PT ser o partido do presidente da República, nos governos de Dilma e Lula passados, o PT sempre teve a primeira vice-presidência, seria uma decorrência natural. Mas veja bem, uma coisa é isso, seria uma decorrência natural, é uma aspiração legítima. Mas mais importante do que isso é que a gente não tenha um vice-presidente que seja de oposição, pelo menos algum que consiga construir convergência”, pontuou o senador petista.

Até o momento, o nome de Alcolumbre é o favorito na disputa, com apoio do PDT, PSB, PP, União Brasil e PL, siglas que, somadas, tem 35 senadores. Com o apoio do PT, o número de apoiadores sobe para 44.

