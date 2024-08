PT lança Camila Jara em evento com Gleisi Hoffman

Com a convenção já realizada no dia 20 de julho e nomes de Camila Jara e Zeca do PT já oficializados, o partido realizou neste sábado (3), o lançamento da chapa que concorre a Prefeitura de Campo Grande. O evento teve a presença de autoridades como os deputados federais, Vander Loubet e Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido dos trabalhadores.

A presidenta Gleisi Hoffmann elogiou a disposição de Zeca para completar a chapa com Camila e afirmou acreditar que o partido vai para o 2° turno, pois a "direita está dividida em Campo Grande". “Com o Zeca, a gente junta a experiência com a juventude, uma postura de muita grandeza política do Zeca, alguém que já foi governador e entende que a gente precisa fazer uma construção de um campo democrático aqui".

Gleisi completa alegando que Lula fará a campanha por Camila a partir do dia 16 de agosto, mas sem data prevista.

A candidata, Camila Jara, frisou que está focada em chegar no 2° turno. "Mas mais importante do que isso, a gente está conectado com um projeto para Campo Grande. A gente precisa mostrar porque o PT está no Governo Federal e o que a gente vai fazer em Campo Grande. Nenhuma mulher foi eleita diretamente pelo voto popular a gente quer inaugurar aqui", destacou.

Zeca afirmou que está "muito motivado" em sua 14ª eleição. "É como se fosse a primeira eleição para mim, são vários desafios", Deputado estadual eleito, Zeca declara que não tem medo de pesquisa. "Pesquisa pra mim não interessa pra nada. Nunca estivemos na frente das pesquisas nas eleições que ganhamos, o que mostra que temos possibilidades reais", declarou.

Também esteve no evento, a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, o deputado estadual Pedro Kemp e o presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues. Na ocasião foi entregue um título de cidadão sul-mato-grossense pra Gleici Hoffmann.

Foi confirmado ainda que na chapa do PT com PCdoB e PV, serão 30 vereadores candidatos, sendo 26 do PT, 2 do PV, 2 do PCdoB.

