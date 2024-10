Ranking mostra Rose liderando na Capital

Com menos de uma semana para o 2° turno que vai definir a próxima prefeita de Campo Grande, uma pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta terça-feira (22), mostra preferência do eleitorado para Rose Modesto (União Brasil).

Na pesquisa espontânea, a liderança é da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 46,7% das intenções de votos. Já a atual prefeita Adriane Lopes (PP) vem logo atrás, com 40,3%. Na pesquisa anterior os percentuais foram 46% e 40% para as candidatas, respectivamente. Além disso, 13% não sabem ou não responderam.

No levantamento estimulado, a liderança continua com Rose Modesto, com 48,6% das intenções de votos, abrindo vantagem ainda maior à frente de Adriane Lopes, que aparece com 41,4%. Outros 10% não sabem ou não responderam.

Com relação aos votos válidos, excluindo os que não sabem ou votariam nulo, Rose Modesto é, mais uma vez, a primeira colocada, com 54%. Adriane Lopes aparece em seguida, com 46%.

A pesquisa ouviu 2.000 moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande om 16 anos ou mais, nos dias 20 e 21 de outubro. O levantamento com intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima de 2,2% para mais ou para menos, foi registrado junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-07718/2024.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também