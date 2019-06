Renato Câmara comemora decisão que beneficia produtores de mandioca

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) comemorou, na manhã desta quinta-feira (6), a decisão que beneficia os produtores de mandioca do Estado. O deputado agradeceu às providências tomadas pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ao seu requerimento que pedia ao governo federal a reavaliação da Resolução 4.709, de 31 de janeiro, do Ministério da Fazenda.

“Hoje pela manhã eu tive a grata notícia que serão normalizados os financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familia (Pronaf), realizados pelo Banco do Brasil, para os produtores de mandioca. Sei que ainda existem questão a serem resolvidas, mas conseguimos com a força conjunta superar esse problema que ia causar tantos prejuízos ao agricultor de Mato Grosso do Sul”, relatou o parlamentar.

Renato considera que a resolução iria causar problemas ao produtor de mandioca. “Conseguimos em força conjunta superar esse problema, me reuni com associações e sindicatos, enviei esse requerimento para a ministra para tentar reverter à resolução que ia causar tantos problemas ao produtor de mandioca do Estado”.

Produção de mandioca

Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor brasileiro de farinha de mandioca (ou fécula) e um dos principais fornecedores para indústrias de outras regiões. São aproximadamente 8 mil famílias atuando na atividade, mil apenas no município de Ivinhema. Dados da Embrapa indicam produção de 690 mil toneladas da raiz em área de 31.805 hectares no Estado.

