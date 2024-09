Riedel assina convênio de R$ 15 milhões para a Santa Casa de Campo Grande

O governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, assinaram nesta terça-feira (24), no Auditório Carroceiro Zé Bonito, na Santa Casa de Campo Grande, um convênio de caráter de urgência ao hospital, no valor de R$ 15 milhões.

O valor, que será investido para manter a qualidade e aprimorar o atendimento aos pacientes nas unidades assistenciais da unidade hospitalar, será repassado em três parcelas, conforme dita o Plano de Trabalho.

Riedel afirmou que, após análise, o governo viu a importância desse repasse para o hospital, escolha que reflete a “confiança absoluta” do governo de MS na gestão da Santa Casa de Campo Grande.

“A Santa Casa tem feito o dever de casa e mostrou o porquê da necessidade desse recurso agora. O governo do estado tem olhado com muita atenção a estrutura de saúde dos municípios e do Estado como um todo, e achou absolutamente pertinente que a gente pudesse vir neste momento socorrer a Santa Casa”, explicou,

O governador ainda apontou que esse repasse é mais um passo no plano para tratar dos problemas que afligem a saúde de Mato Grosso do Sul. “Importante ter um plano de saúde para o Estado inteiro”, afirmou.

Maurício Simões também reforçou a importância do repasse para a resolução de problemas chaves que vêm sendo enfrentados pelo setor da saúde no mundo inteiro.

“O desafio do custo em saúde hoje é universal. Todas as nações, inclusive as mais ricas, estão extremamente desafiadas de como fazer com que uma saúde de qualidade, uma assistência à saúde efetiva, resolutiva, possa estar ao alcance de todos, e que tenhamos financiamento, que é fundamental para que isso ocorra”, afirmou o secretário.

Alir Terra Lima, a presidente da Santa Casa da Capital, agradeceu a atenção dado pela gestão de Riedel ao hospital e explicou a origem das dificuldades financeiras do hospital.

“A Santa Casa [de Campo Grande], como todas as Santas Casas do país, ela tem dificuldade financeira por que a saúde custa, mas nós temos questões que nós precisamos de ter o realinhamento da contratualização com o município, que é o gestor pleno da saúde, e nós não tivemos esse realinhamento financeiro no ano anterior e nem neste ano”, detalhou.

“A superlotação também nos obriga contratar mais pessoas, para que as pessoas não tenham desassistência, e isso agrava a situação financeira da instituição”, completou, dando destaque para outro ponto que também impacta os cofres da instituição.

Além do governador e o secretário de Saúde de MS, também estiveram presentes os deputados estaduais Lucas de Lima e Pedrossian Neto, além do senador Nelsinho Trad.

Assinaram o termo o governador Eduardo Riedel, o secretário Maurício Simões e a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima. Assinaram como testemunhas os deputados Pedrossian Neto e Lucas Lima, o senador Nelsinho Trad, e conselheiros e associados do hospital.

