Riedel e presidente do TJMS inauguram Usina Fotovoltaica da Gameleira

Durante a manhã desta quinta-feira (26), o governador Eduardo Riedel, acompanhado do presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins, inauguraram a Usina Fotovoltaica da Gameleira.

Para a imprensa, o governador falou sobre o investimento feito pelo Tribunal de Justiça. “Falamos de R$ 30 milhões investidos, em 49 comarcas do estado. Neutralizando completamente o consumo de energia de todo o sistema judiciário. O que é um grande avanço para Mato Grosso do Sul e contribui muito com nosso objetivo de chegar 2030 neutralizando as emissões de carbono no território sul-mato-grossense”, comentou.

Com investimento de R$ 10,8 milhões, a usina foi equipada com 6 mil placas solares, terá capacidade para produzir 400 mil quilowatts/mês, somando-se aos 90.000 kW já gerados por 1.447 placas no TJMS, em Campo Grande. Com isso, o Poder Judiciário do Estado atenderá 100% de sua demanda energética.

Com a inauguração da Usina, encerra-se o projeto do TJMS que promoveu, igualmente, a instalação de 50 usinas em 49 comarcas, com uma geração média mensal esperada de 441.000 kW, resultando em uma capacidade total de 931.000 kW. Isso é suficiente para atender o consumo de uma cidade de quase 5.000 habitantes.

Em sua fala, o desembargador Sérgio Fernandes Martins destacou a finalização do projeto, que em três meses de uso já gerou uma economia média de 52%, equivalente a R$ 1 milhão de reais. “A entrega da usina da Gameleira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece a sua concreta contribuição para a política de sustentabilidade do nosso Estado, que tem como meta ser o primeiro ente federativo brasileiro carbono neutro até 2030”, disse o presidente do TJMS.

