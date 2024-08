Riverton nega convite para ser vice de Adriane

A candidata a reeleição para a prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), segue sem vice na sua chapa. Com isso, alguns nomes surgem do nada em grupos na rede social, um deles, o do vereador Professor Riverton (PP), tem mais intensidade.

Saiba Mais Política Sem vice definido, PP lança candidatura de Adriane Lopes

Porém, ao JD1, Riverton disse que “por enquanto é só boato”. O vereador afirmou que já havia visto o seu nome sendo citado em grupos do WhatsApp, e agradeceu por ser lembrado, mas que não recebeu o convite nem de Adriane e nem da senadora Tereza Cristina.

Mas caso receba o convite, o vereador decidirá em conjunto com o seu grupo. Com isso, Riverton segue candidato a reeleição para a Câmara Municipal de Campo Grande.

