Sem vice definido, PP lança candidatura de Adriane Lopes

Em convenção do PP na manhã deste sábado (3), para oficializar a candidatura da Prefeita Adriane Lopes nestas eleições Municipais, com a presença da senadora Tereza Cristina, o partido ainda não divulgou quem será o vice que irá completar a chapa.

"Vamos dar continuidade a todos os projetos que já implementamos na cidade. Vamos colocar um basta nas obras paradas, fazendo Campo Grande avançar cada dia mais, para um futuro próspero para todos os moradores", afirmou Adriane.

A candidata alegou ainda que depois da convenção, o partido irá marcar uma data para lançar o nome do seu vice.

madrinha de Adriane, tereza Cristina se mostrou confiante e avisou que o presidente do PP em MS, Ciro Gomes, não pode comparecer, mas desejou sucesso na campanha. "temos um projeto coletivo para Campo Grande. Vamos ganhar essa eleição, a Adriane representa a família e tudo o que há de bom das pessoas conservadoras", finalizou Tereza.

Nessas eleições municipais, a coligação terá 64 vereadores no pleito, sendo 20 homens e 14 mulheres do Progressista mais os 21 homens e 9 mulheres do Avante. Confira os nomes:

Progressistas

Homens

Professor Riverton

Delei Pinheiro

Beto Avelar

Valdir Gomes

Professor João Rocha

Dr. Sandro

Tabosa

Chiquinho Teles

Maicon Nogueira

Pastor Joelson Feliciano

Pastor Domício

Gil do Bosque

Diretor Daniel

Donda Delmondes

Professor de Libras Samuel

Dormir Candelário

Fabio Castro

Jafé

Tiago Vargas

Juiz Odilon

Mulheres

Dada

Pastora Barbara Mesquita

Maria Helena Queiroz

Márcia Gazula

Professora Lilian Brandão

Angélica Fontanari

Juliana Gaioso

Professora Lu

Carina Salomão

Dra. Sirlei Ratier

Aliscinda Tibério

Maria Helena Bonotto

Sargento Betânia

Reserva

Celinha



Avante

Homens

Adelaido Vila

Airton Saraiva

Alex Melo

Chárupa do Povo

Denis Pereira

Elenilton Dutra

Esquerdinha

GCM Osael

Jajá Nordestino

Jorge Franco

Leinha

Pedro Centurião

Maurão

Pr. Sander

Enfermeiro Paulo Rodovalho

Paulo Lands

Pedrão Nova Lima

Tony Gol

Vereador Edu

Wilson Lands

Cazuza

Mulheres

Dra. Camila IMPCG

Leia Borges

Cle Brum

Fran da Saúde

Professora Ivanise Rota

Jane Du Povo

Jociane Dias

Valdinha Moreira dos Santos

Professora Rubia Mara

