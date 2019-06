Santos Cruz cai e será substituído por outro general

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz vai deixar a Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, segundo fontes do Palácio do Planalto. Essa é a primeira baixa da ala militar do governo e a decisão partiu do próprio presidente da República, que já escolheu o sucessor. Quem assume o cargo é o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, comandante militar do Sudeste.

Embora o motivo da exoneração de Santos Cruz ainda não esteja claro, o militar tem sido alvo de críticas de Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho (guru de Bolsonaro), desde que chegou ao Palácio do Planalto. A situação teria se agravado com a chegada do secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que não quis se subordinar às diretrizes e normas estabelecidas pelo general para ter maior controle sobre atividades e ações.

Há um mês, Santos Cruz chegou a ser acusado de trocar mensagens ofensivas a Bolsonaro via WhatsApp, mas negou a autoria das mesmas. Apesar da polêmica envolvendo seu nome, Santos Cruz era bem visto nos bastidores, considerado como um bom interlocutor, tendo sido recentemente elogiado pelo presidente devido à articulação política para a aprovação do PLN 4 no Congresso, referente aos créditos extras.

Durante entrevista, há cerca de um mês, o general disse que estava confortável no governo, apesar da crise com a ala ideológica. Nesta quinta-feira (13), antes de ser informado da saída, Santos Cruz participou de audiência na Comissão de Transparência do Senado, onde defendeu a permanência de Sérgio Moro no Ministério da Justiça.

Santos Cruz é o terceiro ministro a deixar o governo Bolsonaro, após as demissões do secretário-geral, Gustavo Bebianno, e do ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez.

