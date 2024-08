Sem bens à fortuna de R$ 2,7 milhões: Veja quanto cada candidato declarou

Para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, os candidatos a vereadores e prefeitos devem declarar à Justiça Eleitoral informações para o julgamento da legalidade da candidatura. Uma das informações mais importantes é a declaração de bens.

Neste ano, com veteranos e novatos concorrendo a Prefeitura de Campo Grande, confira quanto cada candidato declarou em bens ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul:

- A prefeita Adriane Lopes (PP), declarou R$ 670.436,24 mil em 2024. Os maiores recursos são em depósitos bancários e fundos de investimentos e uma SW4 Toyota no valor de R$ 245.700.



- Beto Pereira (PSDB), declarou R$ 2.711.315,47 em bens divididos em uma aeronave bimotor, depósitos bancários, terrenos, imóvel, quotas e veículos. Valor é mais que o dobro dos R$ 1.161.242,85 declarados na campanha para deputado federal em 2022.



- Beto Figueiró (NOVO), declarou R$ 1.728.500,00 em dinheiro em espécie e quotas.



- A deputada federal, Camila Jara (PT), declarou R$ 260.231,73 mil em bens, sendo veículos, incluindo um Jeep de R$ 160 mil, consórcio, depósitos bancários e dinheiro em espécie.



- Rose Modesto (União Brasil), com mais de 10 anos de carreira política, declarou R$ 1.179.446,94. Os valores são divididos em depósito, crédito bancário, um apartamento de R$ 700 mil, dinheiro em espécies, quotas e veículo.



- Ubirajara Martins do DC, declarou R$ 400 mil em bens, o valor de seu apartamento.



- O comerciário, Luso Queiroz (PSOL), declarou não ter bens.

- Jorge Batista do PCO declarou R$ 780.000,00 em bens, somando um conjunto de apartamentos.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também