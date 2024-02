Senado aprova projeto para que carros de aplicativo tenham botão do pânico

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), o PL 3.039/2023, que torna obrigatório a instalação de botões de pânico em veículos de motoristas que operam por meio de empresas de transporte de passageiros por aplicativo.

O botão de pânico deverá ser um meio tecnológico hábil para que passageiros e condutores possam alertar para situação que coloquem sua segurança em perigo durante a realização das viagens.

O texto, de autoria do senador Carlos Viana (Podemos-MG), altera a lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, de 2012) e argumenta que os aplicativos de transporte precisam aumentar seus esforços para garantir a segurança de motoristas e passageiros.

Com a aprovação, o projeto agora seguirá para análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) para decisão final.

Uma das emendas apresentadas ao projeto pelo senador foi a que determina a obrigação de cadastramento prévio, com foto e documento, do condutor e também do cliente que utilizará o serviço.

Outra mudança sugerida seria a obrigação dos veículos de transporte por aplicativos utilizarem sinais de identificação, como placas luminosas, a fim de facilitar aos usuários do serviço na sua identificação.

