Senado deve instalar CPI das Bets a pedido de Senadora de MS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que teve sua criação proposta pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), será instalada nesta sexta-feira (25/10) no Senado Federal.

A sul-mato-grossense é apontada como a indicada para ser relatora da CPI, enquanto o senador Dr. Hiran (PP-RR) é cotado para a presidência, e Eduardo Gomes (PL-TO) para a vice-presidência do grupo, que contará com onze membros titulares e sete suplentes.

A CPI, que funcionará por 130 dias e com limite de despesas de R$ 110 mil para exercer as atividades, tem como objetivo “investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades”.

Confira a lista de senadores que irão compor a CPI:

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Omar Aziz (PSD-AM)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Humberto Costa (PT-PE)

Eliziane Gama (PSD-MA), como suplente

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Fernando Farias (MDB-AL), como suplente

Marcos Rogério (PL-RO)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Izalci Lucas (PL-DF), como suplente

Dr. Hiran (PP-RR)

Ciro Nogueira (PP-PI), como suplente

