Senador Nelsinho Trad recebe visita de delegação parlamentar do Bahrein

Em busca de parcerias e fortalecimento de relações bilaterais, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que preside o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein recebeu a delegação parlamentar do Reino do Bahrein, liderada pelo presidente do Congresso do Bahrein, Ahmed bin Salman Al-Musalam, no Senado Federal, nesta terça-feira (11).

“São 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países e desejamos obter parcerias estratégicas que possam beneficiar Mato Grosso do Sul”, destacou o Trad.

Segundo o parlamentar Sul-mato-grossense, o Bahrein, com sua economia diversificada e status como um dos principais centros financeiros do Oriente Médio, pode oferecer parcerias valiosas em setores como agronegócio, comércio e turismo.

A expansão das relações comerciais pode abrir novos mercados para produtos de MS, como carnes e grãos - que vem enfrentando crise econômica e incertezas devido ao clima.

“Os produtores rurais dizem que a segunda safra de milho, já implantada e em fase de desenvolvimento, sofre com a falta de chuvas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul e no começo deste ano já houve uma grande perda de grãos. Nosso Estado busca novas oportunidades de desenvolvimento e progresso com a integração internacional e atraindo investimentos que possam contribuir para o crescimento sustentável da região”, ressaltou o senador.

Al-Musalam, manifestou-se interessado em conhecer as riquezas naturais de MS. "A delegação quer mais proximidade para geração de novos negócios”, gatrantiu ele.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também