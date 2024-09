Sérgio Gonçalves é o novo adjunto da Educação

O governador Eduardo Riedel realizou nova mudança na equipe ao nomear o assessor do Governo do Estado, Sérgio Luiz Gonçalves, como novo secretário adjunto da SED (Secretaria de Estado de Educação). A oficialização foi divulgada no Diário Oficial do Estado, em edição publicada na manhã desta terça-feira (10).

Gonçalves assume a cadeira que foi da ex-deputada Dione Hashioka, que deixou o cargo para disputar a Prefeitura de Nova Andradina.

O novo secretário adjunto já é uma figura conhecida, pois estava atuando como assessor especial na Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), porém, também apareceu em outras oportunidades no governo de Reinaldo Azambuja, quando ficou responsável pela área financeira da comunicação.

"Nomear Sergio Luiz Gonçalves para exercer o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-00, na função de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei nº 6.036, de 1º de janeiro de 2023, e alterações, com efeito a partir da data da publicação", diz trecho da publicação.

