Simone Tebet se reúne com o presidente da Bolívia para discutir parcerias

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, junto de o presidente da Petrobras, Jean Paulo Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniram nesta terça-feira (8) com o presidente da Bolívia, Luis Arce, para discutirem parcerias.

Durante o encontro, foi demonstrado ao presidente boliviano o interesse do governo brasileiro em retomar parceiras com governos e empresas da região com o objetivo de se fortalecer a integração e desenvolver a economia da América Latina.

Logo após o encontro, Simone lembrou que a Petrobras já manifestou que pretende retomar os investimentos na área de fertilizantes, dentre eles, a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) de Três Lagoas, e destacou a importância da oferta de gás da Bolívia para o Brasil o pleno funcionamento da fábrica.

“A conclusão desse investimento é importante não apenas para a economia da cidade e do Mato Grosso do Sul, mas para todo o agronegócio brasileiro e para a própria economia brasileira”, explicou a ministra.

Durante a reunião, também foi combinada uma visita do grupo presente da reunião de hoje à Bolívia, que deve acontecer entre setembro e outubro, para dar andamento às discussões e ao interesse reafirmado no encontro de hoje.



Deixe seu Comentário

Leia Também