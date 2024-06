Valdemar diz que está com "saudades" de conversar com Bolsonaro

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse, nesta quarta-feira (12), que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) revogue, ainda em junho, a proibição de contato entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do partido.

Durante passagem pelo Senado, Valdemar afirmou que sente falta de conversar com o colega de partido. “Espero resolver isso nesse mês. Estou com saudades de conversar com o Bolsonaro”, afirmou.

Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de se falar desde 8 de fevereiro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga a suposta organização criminosa que atuou na tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder, após derrota nas eleições do ano passado.

