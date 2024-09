Veja por onde anda seu candidato nesta quinta-feira (26)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de entrevistas, reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste quinta-feira (26):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- 11h – Entrevista: TV Morena. Programa: MSTV 1 Edição

Tarde:

- Gravação para o programa eleitoral

- Reunião coordenação da campanha

Noite:

- 19h - Reunião com lideranças da região do Jardim Bela Vista

- 20h - Reunião com lideranças da região da Mata do Jacinto

- 21h - Reunião com lideranças da região do Caiobá

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

- Cumpre expediente na Prefeitura Municipal de Campo Grande

Noite:

- Reuniões com candidatos da coligação

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 8h - Visita: Jovens Uniformes. Av. Dos Cafezais, 1519 - Paulo Coelho Machado

- 9h30 - Recebe: Comissão De Mães Atípica - Pauta: Entregar Carta De Intenção. Local: Escritório

Tarde:

- 15h às 17h30 – Caminhada no Bairro

Noite:

- 18h45 – Reunião: Associação Comercial. Local: Rua 15 de Novembro, 390 – centro

- 20h15 – Reunião: Professor Jauri (PSDB). Local: Rua Santana Malvina, 91 – Tarumã

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 8h15 – Entrevista: Rádio CBN e Correio do Estado. Local: Rua 15 De Novembro, 2415, Jardim Dos Estados

- 10h30 – Gravação com a TV Morena (chamada para o debate do dia 03/10)

- 11h – Ligação para apoiadores voluntários

Tarde:

- 14h às 17h - Gravação de Redes. Local: Rua dos Emboabas, 613 , Vila Nossa Senhora das Graças

Noite:

- 18h – Ato: Campo Grande Para Todas As Cores Com Camila. Local: Rua 14 De Julho, 2459, Centro – Em Frente Ao Ma.Donna Bar

- 19h - Noite de oração com a candidata Giselle Marques e Pastor Fillipe Gibran. Local: Ponto G – Rua 14 De Julho, 2646, Centro

- 20h - Reunião com candidato Jaime e formandos da E.E. Dolor Ferreira De Andrade. Local: Rua Ponta Grossa, 269, Jardim Panorama (Ao Lado Do Bairro Maria Aparecida Pedrossian

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

- 9h30 – Reunião com colaboradores no QG

Tarde:

- 13h – Irá percorrer os bairros de Campo Grande

Noite:

- 19h – Reunião com candidato a vereador do partido novo e colaboradores

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Reunião no Comando da Polícia Militar

Tarde e noite:

- Visitas

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

- 7h30 - Reunião no diretório do partido

Tarde:

- 15h30 - Reunião com associação de moradores do Prosa

Noite:

- 18h - Bandeirada da vitória Avenida Mato Grosso próximo Anita Shoes

