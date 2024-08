Vereadores analisam veto sobre a averbação de consignações na folha dos servidores

Dois vetos estão na pauta de votação da Câmara Municipal nesta terça-feira (6). Os trabalhos têm início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Youtube e no canal 7.3 da TV aberta.

Em única discussão e votação, segue para análise o veto total ao projeto de lei complementar n. 926/24, do vereador Carlos Augusto Borges, que normatiza a averbação de consignações em folha de pagamento de servidores públicos municipais dos poderes legislativo e executivo, visando ao fortalecimento da cooperação das associações representativas no planejamento municipal.

Os parlamentares decidem ainda sobre o veto total ao projeto de lei 11.265/24, da Mesa Diretora sobre doação de área à Associação de Servidores e Empregados no Serviço Público em Mato Grosso do Sul - ASESP-MS

