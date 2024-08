Vereadores aprovam empréstimo de R$ 268 mi para construção do hospital municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (20), oito projetos.

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.390/24, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 31,2 milhões. E também o projeto de lei 11.391/24, que autoriza a abertura de outro crédito, agora de R$ 1,4 milhão.

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei 11.406/24, que autoriza o Executivo Municipal e contratar operação de crédito de R$ 268 milhões para a construção do Hospital Municipal e aquisição de equipamentos mobiliários.

E também o projeto de lei 11.331/24, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que institui o Dia do Festival Okinawa de Campo Grande, a ser realizado anualmente no dia 30 de outubro.

Já em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 11.037/23, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges – Carlão, que altera o Art. 3º da Lei n. 6.321, de 31 de outubro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Assistência Médica Contínua a Pessoas com Deficiência e com Doenças Crônicas no município de Campo Grande.

Também foi aprovado o projeto de lei 11.330/24, de autoria do vereador Coronel Villasanti, que institui, no âmbito do município de Campo Grande, o Dia da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, que acontecerá sempre na primeira semana de maio.

Em plenário, foi aprovado ainda o projeto de lei 11.344/24, do vereador Beto Avelar, que institui no calendário oficial do município de Campo Grande o “Dia Municipal do Airsoft”, que será celebrado, anualmente, em 30 de junho.

Por fim, foi aprovado o projeto de lei 11.350/24, de autoria do vereador Dr. Jamal, que institui, no âmbito do município de Campo Grande, a data de 3 de junho como o Dia do Profissional de Recursos Humanos.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também