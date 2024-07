Vereadores aprovam 'Semana do Paradesporto' no calendário oficial da Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram 87 projetos de decretos legislativos e um projeto de lei durante sessão desta quinta-feira (04).

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.261/24, do vereador Silvio Pitu, que institui a Semana do Paradesporto no Calendário Oficial de Eventos da Capital. Ela será comemorada anualmente na semana que contemple o dia 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

Também foram aprovados 87 projetos de decreto legislativo de outorga de Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo José Antônio Pereira e Título de Cidadão Benemérito.

As honrarias serão entregues durante a tradicional solenidade realizada pela Casa em alusão ao aniversário de Campo Grande, marcada para o mês de agosto. Todas as propostas foram analisadas em turno único de discussão e votação.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também