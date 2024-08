Vereadores mantêm dois vetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram seis projetos e mantiveram dois vetos do Poder Executivo, na sessão desta quinta-feira (15).

Em regime de urgência, foram aprovados quatro projetos de decretos legislativos de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Os projetos 2.867/24, 2.868/24 e 2.869/24 outorgam a Medalha Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca a Paulo Roberto dos Santos, Marcelo Vinhaes Monteiro e Ernesto Borges Neto. Já o projeto de lei 2.870/24 concede a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes a João Paulo Sales Delmondes.

Também foi aprovado o projeto de lei 11.410/24, da Mesa Diretora, que altera itens do anexo “Das Emendas Parlamentares Impositivas” da lei 7.288/24, e o projeto de lei 11.369/24, de autoria do vereador William Maksoud, que institui o Dia do Policial Rodoviário Federal, que será comemorado, anualmente, no dia 23 de julho.

Foi mantido ainda veto total ao projeto de lei n. 11.120/23, dos vereadores Professor Riverton e Professor André Luís, que acrescenta o art. 4º-a à lei n. 4824, de 15 de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Visão Ideal.

E ainda o veto total ao projeto de lei n. 11.218/23, que institui o Programa “Rodas de Conversas Integradas” na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Professor Juari.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também