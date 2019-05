Vídeo - "Nunca houve partido tão forte em MS", diz Sérgio de Paula

O secretário especial de articulação política do governador Reinaldo Azambuja, Sérgio de Paula, eleito no último dia 4 de abril como presidente regional do PSDB, diz sobre seu objetivo no comando do partido, nos próximos dois anos.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Sérgio fala também sobre eleições de 2020, possível apoio a reeleição de Marquinhos Trad, o que a “onda Bolsonaro” pode refletir nas eleições municipais e o que a crise econômica no estado reflete na política.

Sérgio ainda faz uma análise do que mudou em 20 anos, tempo que condiz com sua atuação na política sul-mato-grossense, confira:

