JD1TV - Fibromialgia: reumatologista explica relação entre a doença e a saúde mental

A fibromialgia, doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, tem origem complexa e está fortemente associada à saúde mental, segundo especialistas.

Em uma conversa com a reumatologista Fabiana Moreno, durante o Conexão SM desta quarta-feira (6), a psiquiatra Silmara Medeiros abordou pontos importantes sobre o diagnóstico, os sintomas e os impactos emocionais da condição foram discutidos, destacando a importância de um olhar multidisciplinar para o tratamento.

De acordo com Fabiana, a fibromialgia é considerada um tipo de reumatismo de partes moles, e seu principal sintoma é uma dor crônica generalizada, que persiste por mais de três meses.

Essa dor pode afetar todo o corpo — da cabeça aos pés — e é frequentemente descrita pelos pacientes como se tivessem sido “atropelados por um caminhão” ou “moídos por uma máquina de carne”.

“Essas descrições nos mostram o quanto a fibromialgia pode ser debilitante”, explicou a reumatologista. Embora seja classificada como uma doença reumatológica, a fibromialgia tem fundo psicoemocional, social e familiar, sendo caracterizada por um desequilíbrio no sistema nervoso central.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também