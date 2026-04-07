Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi

Uma mulher de 37 anos foi presa nesta terça-feira (7) em Iguatemi após agredir sua mãe, de 63 anos, dentro da residência da vítima. A autora foi presa em flagrante na residência em que vivia e ficará a disposição da justiça.

A vítima compareceu à delegacia no início da manhã relatando a agressão. Durante o atendimento no Pronto Socorro Municipal, foram constatadas lesões corporais. O caso se enquadra como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

Após registro da ocorrência, policiais civis se dirigiram à residência da agressora e efetuaram sua prisão em flagrante. A mulher permanece custodiada na Delegacia de Polícia de Iguatemi, à disposição da Justiça.

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