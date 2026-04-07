Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi

Uma mulher de 37 anos foi presa nesta terça-feira (7) em Iguatemi após agredir sua mãe, de 63 anos, dentro da residência da vítima. A autora foi presa em flagrante na residência em que vivia e ficará a disposição da justiça.
A vítima compareceu à delegacia no início da manhã relatando a agressão. Durante o atendimento no Pronto Socorro Municipal, foram constatadas lesões corporais. O caso se enquadra como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.
Após registro da ocorrência, policiais civis se dirigiram à residência da agressora e efetuaram sua prisão em flagrante. A mulher permanece custodiada na Delegacia de Polícia de Iguatemi, à disposição da Justiça.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Dupla é presa suspeita de furtar comércio em assentamento de Rio Brilhante
Interior
PM recaptura duas mulheres com mandados de prisão durante patrulhamento em Rio Brilhante
Interior
Homem que abusou da enteada desde os 8 anos é condenado a 33 anos de prisão em Coxim
Interior
Inscrições para concurso no interior terminam hoje com salários de até R$ 5 mil
Polícia
Com policiais presos, laudo revela ponto crucial sobre morte em confronto em Anastácio
Interior
Homem de 37 anos morre no hospital após acidente de trânsito no centro de Tacuru
Interior
Dourados enfrenta surto de chikungunya com cinco óbitos, incluindo um bebê, em 2026
Interior
Fazenda avaliada em R$ 50 mi é alvo de disputa e Justiça determina reintegração de posse
Transparência
TCE-MS suspende execução de emendas e aponta falhas em transparência em municípios de MS
Polícia