CUIDADO: Anvisa proíbe a venda de balas Dori por risco de contaminação por salmonela

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de sete balas da marca Dori Alimentos por risco de contaminação pela bactéria Salmonella Muenchen, que pode causar intoxicação alimentar e, em casos mais graves, infecções e até mesmo a morte.

A decisão da Anvisa foi publicada na segunda-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU), e ocorre após um comunicado da própria empresa, relatando recolhimento voluntário das balas, devido ao risco de contaminação por Salmonella Muenchen.

No texto, ela detalha os produtos que devem ser recolhidos das prateleiras. Para identificar os produtos afetados, basta conferir os lotes e data de validade.

Confira os lotes e validades:

Bala Hortelã Mint Recheada Tipo Cestinha – Lotes PRD 210624, PRD 240624 e PRD 250624, válidos até 21/06/2026, 24/06/2026 e 25/06/2026;

Bala Bolete Tutti Frutti– Lotes PRD 250624, PRD 270624, PRD 280624, PRD 010724, PRD 020724 e PRD 030724, válidos até 25/06/2026, 27/06/2026, 28/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026 e 03/07/2026;

Bala Hortela Mint - Lote PRD 050724, PRD 080724, PRD 240624, PRD 260624, PRD 270624 e PRD 280624, válidos até 05/07/2026, 08/07/2026, 24/06/2026, 26/06/2026, 27/06/2026 e 28/06/2026;

Bala Morango Recheada Polpa Natural– Lotes PRD 080724, PRD 090724 e PRD 100724, válidos até 08/07/2026, 09/07/2026 e 10/07/2026;

Dori Regaliz Tijolo - Lotes PRD 185 03072024, PRD 186 04072024 e PRD 187 05072024, válidos até 03/11/2025, 04/11/2025 e 05/11/2025;

Bala Yogurte100 Morango - Lotes PRD 030724, PRD 040724, PRD 050724, PRD 090724, PRD 010724 e PRD 020724, válidos até 03/07/2026, 04/07/2026, 05/07/2026, 09/07/2026, 01/07/2026 e 02/07/2026 e

Bala Lua Cheia Chantilly - Lotes PRD 020724, PRD 030724 e PRD 040724, válidos até 02/07/2026, 03/07/2026 e 04/07/2026

