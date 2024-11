HU pede doações de leite materno na Capital

Com estoque suficiente apenas para os próximos cinco dias, o Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) pede doações de leite materno. Atualmente o alimento é utilizado para a nutrição de 8 bebês.

Segundo o hospital, ainda há outros pacientes da UTI Neonatal que aguardam o aumento do estoque do banco de leite para receberem o alimento. Ao todo, o HU tem capacidade para 16 leitos.

“A doação de leite humano é vital para esses bebês, especialmente aqueles em estado mais vulnerável, e todo o apoio é bem-vindo", destacou o coordenador do Banco de Leite do Humap-UFMS.

O Hospital Universitário possui serviço de coleta domiciliar, onde é agendada a retirada de leite diariamente na casa das doadoras. Os agendamentos podem ser realizados por meio dos telefones: (67) 3345-3027 ou (67) 99633-2510.

As mães também podem realizar a extração do leite diretamente no banco de leite do hospital. O processo leva cerca de 15 minutos. Ajude!

