JD1TV - Suplementos x Anabolizantes: o que você precisa saber para alcançar o 'shape' ideal

Anabolizante ou suplemento? A nutricionista Camila Vargas tira as dúvidas de quem quer alcançar o famoso “shape”.

Segundo ela, o suplemento é o ideal para o ganho de massa muscular, pois é extraído de alimentos e é incluindo na rotina alimentar para suprir a necessidade de proteína em quantidade mais elevada.

Já o anabolizante é uma substância sintética, em sua maioria, usado para alcançar o “shape” mais rápido, porém só devem ser utilizados por médicos no tratamento de doenças, como a osteoporose e a endometriose.

Além de não ser recomendado para fins estéticos, o anabolizante pode causar a queda capilar, deixar homens estéreos e engrossar a voz das mulheres.

