Mais duas pessoas morreram por coronavírus em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou nesta segunda-feira (27), um boletim epidemiológico confirmando duas novas mortes por coronavírus e quatro novos casos confirmados em Mato Grosso do Sul, somando 9 óbitos e 238 casos no estado.

A novas mortes se tratam de uma mulher, 76 anos, de Paranaíba que já sofria de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e um homem, 56 anos, que não possuía nenhum tipo de doença ou comorbidade.

A SES recebeu 2.249 notificações, 18 estão sob investigação e 1.972 foram descartados e 21 foram excluídos.

Os novos casos se tratam de 2 mulheres, 33 e 35 anos, as duas moradoras de Três Lagoas, um homem, 32 anos, morador de Campo Grande, os três estão em isolamento domiciliar. O quarto caso confirmado é da vítima fatal moradora de Dourados.

Com os novos óbitos, agora, MS registra 9 pessoas que morerram por conta do coronavírus, sendo duas em Batayporã, duas na capital, três em Três Lagoas uma em Paranaíba e uma de um morador de Dourados.

Campo Grande é o município com maior número de casos confirmados, com 126, seguido por Três Lagoas com 41 e em terceiro os municípios de Dourados com 12 casos confirmados.

