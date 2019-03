Nesta quinta, duas UPAs têm atendimento completo na cidade

A escala médica para hoje (6), conta com duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) a disposição da população, seguindo plantão completo com médicos clínicos e pediatras. Vila Almeida e Cel. Antonino atendem com um a cinco profissionais em cada área.

Nas outros UPAs e Centro Regionais de Saúde (CRS), a escala mostra apenas médicos clínicos em atendimento e priorizando o público adulto. Durante a noite, sete unidades terão plantão completo, exceto CRS Coophavilla II, CRS Aero Rancho e no Santa Mônica.

