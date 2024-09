Pátio Central e Hospital do Amor farão exames de mamografia e Papanicolau no shopping

A campanha de autocuidado focada na saúde da mulher será realizada de 18 a 20 de setembro das 8h às 17h, no Pátio Central Shopping, em parceria com o Hospital do Amor.

A campanha começa com um balcão de dúvidas no primeiro piso do shopping no dia 12 de setembro, das 8h às 16h. Durante o evento, especialistas estarão disponíveis para responder perguntas sobre os exames e cuidados preventivos, orientando as visitantes sobre a importância do autocuidado.

Nos dias de campanha, uma unidade móvel equipada para realizar mamografias e exames de Papanicolau, estará disponível no shopping, oferecendo um atendimento completo que deve ser pré-agendado através do link que pode ser encontrado no banner da tela inicial no site www.patiocentralshopping.com.br.

