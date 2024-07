Saúde e Bem-Estar: Dr. Paulo André apresenta perspectivas para o Servan

Recém-eleito, diretor-presidente do Servan Anestesiologia, Dr. Paulo André Costa Novaes estará no Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (18), esclarecendo as metas e atuação da instituição.

Especialista em Anestesiologia e atuação em tratamento da dor pela AMB, Dr. Paulo André tem duas ´décadas de casa' e destaca visão de compromisso com ensino e perspectivas futuras de fornecer uma estrutura médica geral para todo o Mato Grosso do Sul, buscando a expansão da Servan.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

