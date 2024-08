Regional fará 'blitz educativa' para falar sobre doação de medula óssea na terça

O Hemosul HRMS irá realizar uma ‘blitz educativa’ para conscientizar e informar a população sobre a importância da doação de sangue e medula óssea. A ação está prevista para acontecer na próxima terça-feira (27), no semáforo localizado em frente ao hospital, no cruzamento da Avenida Gunter Hans com a Avenida Engenheiro Luthero Lopes.

Além de falar sobre a doação de medula óssea, a ação tem como objetivo divulgar o banco de sangue que existe dentro do HRMS.

O hospital é cercado por três bairros populosos que juntos somam mais de 60 mil habitantes, conforme dados do IBGE. Com isso, o Hemosul HRMS vem adotando estratégias chamar a atenção de servidores e visitantes do hospital, além de captar doadores que moram na região, proporcionando mais comodidade aos moradores que se interessarem em ajudar a salvar vidas.

Durante o evento, a equipe do Hemosul HRMS distribuirá panfletos informativos que fornecerão detalhes sobre o processo de doação e a sua importância para salvar vidas. A blitz contará ainda com a participação do mascote do Hemosul, Zé Sanguinho.

“O cenário dos bancos de sangue está em uma situação crítica, com estoques significativamente baixos, o que torna essencial o aumento das doações para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário. A blitz visa não apenas chamar a atenção para essa necessidade urgente, mas também reforçar a mensagem de que cada doação pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas”, destaca a coordenadora do Banco de Sangue HRMS, Érika Cristine Marrer Rosa.

