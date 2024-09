Sesau emite novo alerta à população sobre casos de doenças diarreicas na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) emitiu um novo alerta nesta terça-feira (10). O comunicado é para orientar a população a procurar atendimento primeiro em uma USF (Unidade de Saúde da Família), antes de ir até a Unidade de Urgência e Emergência na Capital. O aviso é devido o aumento nos casos de sintomas de doenças diarreicas.

"Por conta do aumento nos casos de sintomas de doenças diarreicas, as unidades de pronto atendimento estão superlotadas. Na última segunda-feira (9), os atendimentos chegaram a 5.700 pacientes, quando a média é entre 2.500 e 3.000 atendimentos por dia", detalhou em nota.

De acordo ainda com a pasta, um novo relatório da vigilância em saúde da Sesau mostra que as doenças gastrointestinais seguem em alta. "Na última semana - de 02/09 a 07/09 - os casos subiram 157% na comparação com o mesmo período do ano passado, saltando de 1.207 em 2023 para 3.107 casos".

De janeiro até agora, Campo Grande já registrou 68.040 casos, e em 2023 foram 49.997 casos.

A Sesau ainda investiga a origem dos sintomas que podem ter relação com uma virose, alimentos, água contaminada, ou ainda sintomas de alguma outra doença como a Covid, por isso muitos pacientes estão sendo testados para a doença nas unidades de saúde.

A Sesau também alerta que não há motivos para preocupação, os sintomas são tratáveis e todas as medidas estão sendo tomadas para equipar as unidades de saúde que desde ontem receberam o reforço de mais médicos.

