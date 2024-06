Vacinação contra a Poliomielite acontece neste sábado na Capital

Hoje (8) está acontecendo o 'Dia D' de vacinação contra a Poliomielite em Campo Grande. Seis unidades de saúde ficarão abertas durante todo o dia, além dos pontos itinerantes em dois shoppings para atendimento das crianças menores de 5 anos de idade, público alvo da campanha.

A vacinação acontece nas USFs Noroeste, Silvia Regina, Moreninha, Parque do Sol, 26 de Agosto e Vila Cox, até às 17h, além dos Shoppings Norte Sul, até às 18h e Bosque dos Ipês, até às 17h. No domingo (9), a vacinação segue em dois pontos: Shopping Norte Sul, das 10h às 18h e Bosque dos Ipês, das 10h às 17h.

Em Campo Grande, o público estimado da campanha é de 62.682 crianças de 1 a menor de 5 anos As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP), e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

