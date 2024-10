Caiu tudo: Operadoras e bancos apresentam instabilidade e ficam fora do ar

Em um dia anormal, uma série de serviços de operadoras de telefonia fixa e móvel e de internet, além de algumas instituições financeiras, apresentam instabilidade em seus serviços durante a tarde desta terça-feira (15).

Segundo informações do portal Downdetector, que recolhe informações de usuários sobre diversos serviços, as operadoras Vivo e Claro e as instituições financeiras Banco do Brasil, Bradesco, Nubank e Santander estão apresentando instabilidade em diversos serviços.

Com problemas que vão desde problemas de telefonia e internet móvel até indisponibilidade de serviços, o pico de reclamações das operadoras aconteceu por volta das 15h30, com os relatos se intensificando.

No caso das instituições financeiras, que enfrentam problemas como acesso ao aplicativo, realização de PIX e acesso às informações, a instabilidade vem acontecendo desde a manhã, com os problemas se intensificando durante a tarde.

Até o momento, nenhuma das empresas se pronunciou sobre a instabilidade e nem quando os serviços serão reestabelecidos.

