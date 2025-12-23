Gustavo Feliciano toma posse como ministro do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse, nesta terça-feira (23), ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Ele assume a pasta no lugar de Celso Sabino, que deixou o cargo após decisão do União Brasil.

Em seu discurso, Feliciano afirmou que a prioridade será ampliar o acesso ao turismo no país. “Turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, tornando o acesso mais inclusivo e gerando emprego e renda”, declarou, em sua única fala durante a cerimônia.

A posse contou com a presença de autoridades e parlamentares, entre eles o governador da Paraíba, João Azevêdo, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Feliciano foi indicado pelo União Brasil e é aliado político de Motta.

Natural de Campina Grande (PB), o novo ministro é formado em Direito e já ocupou o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba entre 2019 e 2021. Ele é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB) e da vice-governadora paraibana Lígia Feliciano.

Celso Sabino deixou o Ministério do Turismo na semana passada após o União Brasil solicitar a vaga na Esplanada. A saída foi definida em reunião da cúpula do partido com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Sabino deve retomar o mandato de deputado federal e pretende disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições.

