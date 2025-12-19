Mato Grosso do Sul consolida 2025 com 'bagagem' de prêmios no turismo

O turismo de Mato Grosso do Sul encerra 2025 como um dos estados mais premiado do país no setor, após conquistar 11 reconhecimentos nacionais e internacionais ao longo do ano. Os prêmios incluem cinco troféus no Prêmio Nacional do Turismo, três da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade e o Troféu Edson Contar – Turismólogo do Ano em MS, consolidando o desempenho da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS).

Além das premiações institucionais, o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, recebeu o Prêmio Professor Mário Beni 2025, na categoria Gestão Pública em Turismo e Eventos, reconhecimento pela atuação na condução das políticas públicas do setor no Estado.

Ao longo de 2025, a Fundtur MS avançou em agendas estratégicas voltadas à sustentabilidade, inclusão e governança. Durante a COP 30, em Belém (PA), a instituição apresentou os resultados da Agenda Climática no Turismo, reforçando o compromisso do Estado com a neutralidade de carbono até 2030 e a integração do turismo à economia de baixo carbono.

Entre as principais entregas do ano estão o lançamento do 1º Guia de Afroturismo de Mato Grosso do Sul e a realização da 1ª Conferência do Afroturismo sul-mato-grossense, além do desenvolvimento do Turismo Acessível, com a implantação de roteiro acessível e capacitações em Bonito, Jardim e Bodoquena. Também foram concluídos o Plano de Desenvolvimento do Etnoturismo no Território Indígena NIOAC, o Manual Informativo da Regionalização e diagnósticos turísticos municipais.

Na área de governança e capacitação, a Fundtur MS promoveu ações como o ABETA Conecta, o Festival de Turismo Centro-Sul, o Curso de Capacitação de Gestores Municipais de Turismo e o II Encontro das Instâncias de Governança Regional.

No eixo de promoção e mercado, o Estado participou de 28 eventos nacionais e 12 internacionais em 2025, incluindo feiras, rodadas de negócios, roadshows, famtours e press trips. Bonito sediou dois eventos internacionais de destaque: o Adventure Elevate Latin America e a Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI).

Entre as campanhas, o projeto Pantanal Jam se destacou ao integrar arte, turismo e sustentabilidade, com álbum musical, documentário e material promocional voltado à divulgação internacional do Pantanal.

Os resultados econômicos acompanharam as ações. O faturamento do turismo cresceu 1,4% no primeiro semestre de 2025. A conectividade aérea avançou com novas rotas entre Bonito, Dourados e Guarulhos, além da ampliação de voos em Campo Grande. Entre janeiro e outubro, o desembarque de passageiros nos aeroportos do Estado cresceu 5,6%, e o número de visitantes em Bonito aumentou 3%.

“Foi, provavelmente, o ano mais produtivo da Fundação nos últimos oito anos, com muitas entregas e diversificação de ações, fechando com uma campanha forte como o Pantanal Jam”, afirmou o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling.

