MS para o mundo! Bodoquena disputa lugar no TOP 100 Stories da Green Destinations

O município de Bodoquena, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul pelas belezas naturais e pelo Parque Nacional da Serra da Bodoquena, está entre os 17 destinos brasileiros que disputam um lugar no 'TOP 100 Stories da Green Destinations'.

A competição reúne as melhores iniciativas de turismo responsável e sustentável, destacando o desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de educação, preservação ambiental e inclusão social. Os destinos vencedores serão conhecidos durante o evento online da Conferência Global Green Destinations 2024, no próximo dia 15 de outubro.

Para participar do concurso, os municípios inscrevem suas histórias de boas práticas para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável e responsável. Bodoquena concorre com a história "Parceria ambiental: fortalecendo comunidades por meio do turismo". O município é uma das cidades que participam do Programa Del Turismo, iniciativa do Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS, e que conta com a parceria da Fundação de Turismo do Estado. O programa tem o objetivo de promover o turismo sustentável e fortalecer a governança municipal de destinos turísticos.

Para o diretor do Senac MS, Vitor Mello, a indicação do município é resultado do esforço, trabalho e dedicação do grupo. “O envolvimento do poder público local, estadual, da iniciativa privada e até do próprio trade é o segredo do sucesso do projeto. É um conjunto de fatores que culminam nesse resultado", afirma.

Os destinos vencedores não apenas ganharão visibilidade internacional, mas também se tornarão elegíveis para o cobiçado Green Destinations Stories Awards, cuja premiação ocorrerá na ITB Berlin, a maior feira de turismo do mundo, que acontece em 2025.

Avaliação e critérios

Os destinos passam por uma avaliação onde são analisados de 15 a 30 critérios essenciais de sustentabilidade, seguindo as diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável - GSTC, e devem alcançar uma conformidade mínima de 60% com os critérios. Após o concurso, os participantes recebem um relatório detalhado, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria.

A turismóloga e consultora do Programa DEL Turismo, do Instituto DEL, Beth Bauchwitz, explica que o concurso oferece um guia valioso para que os destinos se tornem cada vez mais sustentáveis. “A participação no concurso não é apenas uma busca por reconhecimento, mas também uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento contínuo para os destinos brasileiros”, diz.

A cerimônia de premiação será virtual, no dia 15 de outubro, às 14h (horário de MS). Para acompanhar, inscreva-se usando o link. O município de Bodoquena irá transmitir o resultado da premiação no auditório da prefeitura municipal, na Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, 1020, a partir das 14h. O espaço estará aberto para a população.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também