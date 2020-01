Sul-mato-grossenses têm até 60% de desconto nos passeios em Bonito

Marya Eduarda Lobo, com informações do VisitBonito

Para incentivar a visita de Sul-mato-grossenses ao principal destino do estado, Bonito, diversos passeio irão oferecer descontos de até 60% para moradores do Mato Grosso do Sul. Os valores são válidos de 1 de fevereiro à 30 de junho de 2020, para os períodos de baixa temporada e fora de feriados.

É necessário comprovar que é morador do MS apresentando documentação no ato da compra.

Entre os passeios que irão oferecer valores diferenciados, são contemplados passeios de gruta, balneários e algumas das mais famosas flutuações e passeios de cachoeira de Bonito.

Além de dezenas de meios de hospedagem que também tem valores reduzidos durante a baixa temporada. Para maiores informações clique aqui .

Confira alguns dos passeios com valores diferenciados:

Refúgio da Barra - Day Use

Estância Mimosa - Trilha e Cachoeiras

Recanto Ecológico Rio da Prata - Flutuação

Lagoa Misteriosa - Flutuação

Boia Cross - Parque Ecológico Rio Formoso

Praia da Figueira - Balneário

Parque das Cachoeiras - Trilha e Cachoeiras

Nascente Azul - Flutuação e Balneário

Fazenda Ceita Corê - Trilha e Cachoeira

